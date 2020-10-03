Chevrolet простила китайцам выпуск копии легендарного Corvette

Компания Chevrolet не будет подавать в суд на китайскую компанию Songsan Motors, которая выпустила купе в стиле модели Corvette C1.
Как сообщили в Chevrolet, фирма Songsan Motors не обращалась в концерн GM, чтобы получить право на использование дизайна Corvette первой генерации. Но американская компания не планирует начинать какие-то «разборки» на этот счет.
Напомним, купе SS Dolphin было представлено на автосалоне в Пекине. Оно отличается от Corvette C1 своими увеличенными габаритами, а также элементами дизайна. Модель оснащена гибридной установкой на базе 1,5-литрового мотора.
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