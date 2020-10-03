В Украине на 6,2% уменьшилось производство стали

За январь-сентябрь 2020 года производство стали в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 15,39 млн тонн.
Об этом сообщает объединение предприятий «Укрметаллургпром».
По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», за 9 месяцев 2020 года в Украине было произведено 15 млн тонн чугуна (на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 15,39 млн тонн стали (на 6,2 % меньше), 13,79 млн тонн металлопроката (на 2,2% меньше).
Как сообщал Укринформ, по данным ОП «Укрметаллургпром», за 2019 год в Украине было произведено 20,06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем за 2018 год); 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).
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