Несмотря на падение глобального рынка аутсорсинга, доходы фрилансеров растут - Payoneer

Payoneer провел исследование рынка фриланса в период локдауна. Согласно его результатам, прогнозы фрилансеров, опрошенных в марте 2020 года, оправдались: несмотря на падение глобального рынка аутсорсинга, доходы фрилансеров растут.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
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В марте 2020 года платежная платформа Payoneer опубликовала исследование фриланс-рынка. В Payoneer опросили около 1000 представителей индустрии из 100+ стран, чтобы узнать, как на них отразился старт пандемии и замедление глобальной экономики. А также, каким они видят дальнейшее развитие вертикали.
Несмотря на первоначальное снижение спроса на свои услуги, фрилансеры были настроены оптимистично. Многие воспринимали пандемию как импульс к развитию сферы аутсорсинга. Их прогнозы оправдались.
Ровно через 6 месяцев после первого опроса, в сентябре 2020 года, аналитики Payoneer вернулись к фрилансерам и узнали, что изменилось в уровне их дохода и какими они видят прогнозы развития отрасли в ближайший период.
В марте около 32% опрошенных специалистов отметили снижение спроса на свои услуги. При этом 53% фрилансеров ожидали роста спроса в будущем.
Covid-19 действительно привел к краткосрочному замедлению роста доходов. При этом с марта по июль фрилансеры отметили рост выручки на 28%.
На фрилансеров из Украины локдаун повлиял незначительно: локальная гиг-экономика (модель трудовых отношений, основанная на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях. Примером такой экономики является сервис Uber. – Ред.) стабильная, несмотря на сокращение глобального аутсорсинга.
50% украинских фрилансеров, работающих с клиентами из Европы, отметили, что спрос не снизился.
56% украинских фрилансеров, работающих с клиентами из США, отметили, что спрос вырос или остался на прежнем уровне.
Украинские фрилансеры ощутили лишь небольшое влияние: в период с апреля по май доходы упали на 4%, но уже в июне выросли на 3%.
Предварительный отчет Payoneer показал, что многие крупные компании и организации ищут удаленных сотрудников через онлайн-маркетплейсы. Особенно в сфере программного обеспечения и IT.
Кроме того, во втором квартале 2020 года в США количество малых и средних предприятий, нанимавших фрилансеров, увеличилось на 42%.
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