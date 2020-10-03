Volvo собирается выпустить компактный кроссовер на платформе Geely (фото)

Компания Volvo готовится к разработке компактного электрического кроссовера на базе Geely.

Речь идет о модели Volvo VC20. Она будет самым маленьким кроссовером компании и расположится на ступень ниже кроссовера XC40, причем будущая новинка будет приводиться в движение за счет электрической силовой установки.

Как пишет AutoExpress со ссылкой на главу Volvo, платформа SEA разработана совместно с Geely, причем база уже была продемонстрирована на концепте Lynk & Co Zero.



Фото: ТСН

Пока нет информации, когда Volvo XC20 будет представлен публике, но точно известно, что электрический кроссовер появится к 2025 году.

Стоит отметить, что платформа SEA была выбрана в связи с тем, что она создана специально для электрокаров, а вот CMA оказалась непригодной для создания компактных авто на электрической тяге.



Фото: ТСН