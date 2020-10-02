Tesla превзошла прогноз специалистов и установила рекорд по производству электрокаров

Компания Tesla отчиталась о производстве электрокаров за третий квартал 2020 года.

Так, с июля по сентябрь с конвейера сошло 145 тысяч “зеленых” машин. Интересно, что новыми владельцами Tesla стали сразу 140 тысяч клиентов.

По прогнозам специалистов, продажи компании должны были составить около 120 тысяч электрокаров.

Tesla по-прежнему не разделяет продажи своих электромобилей по моделям. По информации компании, в период с июля по сентябрь было продано 16 992 единицы Model S/X и 128 044 единиц Model 3/Y.

Отмечается, что в третьем квартале прошлого года Tesla удалось продать около 97 тысяч автомобилей. Второй квартал текущего года из-за введения ограничений был не таким радужным для компании – было выпущено всего 82 тысячи электрокаров.