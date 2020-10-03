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Для производства более экологичного бетона начали применять глину

Для производства более экологичного бетона начали применять глину

Академик из Швейцарии придумала способ, как изменить «рецепт» цемента и, таким образом, сократить углеродный след. На его производство приходится около 7% мировых выбросов углерода.

Завод Argos в Риокларо, Колумбия, может производить до 2,3 млн тонн цемента в год, который используется для строительства всего: от плотин и мостов до небоскребов и стадионов. Это помогло Argos стать крупнейшим производителем цемента в Колумбии, но также и основным производителем выбросов углекислого газа.

Исполнительный директор Argos встретился с академиком по имени Карен Скривенер, профессором Федеральной политехнической школы в Лозанне, Швейцария. У нее возникла идея, как изменить «рецепт» цемента и сократить углеродный след. Она назвала его LC3, или известняковый обожженный глиняный цемент.

После четырех лет разработки, в этом году был запущен модернизированный завод в Риокларо, который использует глину в производстве цемента, добытую на расстоянии около 10 миль от завода, и обрабатывает в недавно построенной печи. Argos заявляет, что эта технология сокращает потребление энергии на 30% и снижает выброс углерода почти вдвое.

Трудно переоценить важность очистки цементной промышленности. Люди потребляют столько же цемента, сколько и пищевых продуктов – 4 млрд тонн в год, – и на его производство приходится около 7% мировых выбросов углерода.

“Бетон очень дешевый, и люди систематически злоупотребляют им, – рассказывает Скривенер. – Мы можем сократить производство цемента, затем количество цемента, которое мы кладем в бетон, и количество бетона, который кладется в здание”.

По материалам РБК-Украина
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