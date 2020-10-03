Для производства более экологичного бетона начали применять глину

Академик из Швейцарии придумала способ, как изменить «рецепт» цемента и, таким образом, сократить углеродный след. На его производство приходится около 7% мировых выбросов углерода.

Завод Argos в Риокларо, Колумбия, может производить до 2,3 млн тонн цемента в год, который используется для строительства всего: от плотин и мостов до небоскребов и стадионов. Это помогло Argos стать крупнейшим производителем цемента в Колумбии, но также и основным производителем выбросов углекислого газа.

Исполнительный директор Argos встретился с академиком по имени Карен Скривенер, профессором Федеральной политехнической школы в Лозанне, Швейцария. У нее возникла идея, как изменить «рецепт» цемента и сократить углеродный след. Она назвала его LC3, или известняковый обожженный глиняный цемент.

После четырех лет разработки, в этом году был запущен модернизированный завод в Риокларо, который использует глину в производстве цемента, добытую на расстоянии около 10 миль от завода, и обрабатывает в недавно построенной печи. Argos заявляет, что эта технология сокращает потребление энергии на 30% и снижает выброс углерода почти вдвое.

Трудно переоценить важность очистки цементной промышленности. Люди потребляют столько же цемента, сколько и пищевых продуктов – 4 млрд тонн в год, – и на его производство приходится около 7% мировых выбросов углерода.

“Бетон очень дешевый, и люди систематически злоупотребляют им, – рассказывает Скривенер. – Мы можем сократить производство цемента, затем количество цемента, которое мы кладем в бетон, и количество бетона, который кладется в здание”.