Для производства более экологичного бетона начали применять глину

Академик из Швейцарии придумала способ, как изменить «рецепт» цемента и, таким образом, сократить углеродный след. На его производство приходится около 7% мировых выбросов углерода.
Завод Argos в Риокларо, Колумбия, может производить до 2,3 млн тонн цемента в год, который используется для строительства всего: от плотин и мостов до небоскребов и стадионов. Это помогло Argos стать крупнейшим производителем цемента в Колумбии, но также и основным производителем выбросов углекислого газа.
Исполнительный директор Argos встретился с академиком по имени Карен Скривенер, профессором Федеральной политехнической школы в Лозанне, Швейцария. У нее возникла идея, как изменить «рецепт» цемента и сократить углеродный след. Она назвала его LC3, или известняковый обожженный глиняный цемент.
После четырех лет разработки, в этом году был запущен модернизированный завод в Риокларо, который использует глину в производстве цемента, добытую на расстоянии около 10 миль от завода, и обрабатывает в недавно построенной печи. Argos заявляет, что эта технология сокращает потребление энергии на 30% и снижает выброс углерода почти вдвое.
Трудно переоценить важность очистки цементной промышленности. Люди потребляют столько же цемента, сколько и пищевых продуктов – 4 млрд тонн в год, – и на его производство приходится около 7% мировых выбросов углерода.
“Бетон очень дешевый, и люди систематически злоупотребляют им, – рассказывает Скривенер. – Мы можем сократить производство цемента, затем количество цемента, которое мы кладем в бетон, и количество бетона, который кладется в здание”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсииВчера, 11:03 - 2783 20
Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистовВчера, 11:15 - 1213 9
Евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикамВчера, 16:59 - 1053 6
По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщикВчера, 13:00 - 2097 4
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаПозавчера, 21:10 - 15859 4
В Сети появилась фейковая страница Приват24Вчера, 12:27 - 46329 2
Из старого автобуса ПАЗ сделали автодом (фото)Вчера, 05:48 - 4221
Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрьВчера, 10:03 - 2950
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсииВчера, 11:03 - 2783 20
Мобильные операторы и провайдеры будут работать по новым правиламВчера, 12:00 - 2284
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Вчера, 10:31 - 330
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 520
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 756
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 913
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1820