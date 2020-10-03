Рынок торговой недвижимости Киева и регионов (1 полугодие 2020)

Согласно исследования консалтинговой компании, в начале 2020 года в Киеве общие настроения на рынке торговой недвижимости были достаточно позитивными – потребительский спрос продолжал расти, стимулируя тем самым рост розничного товарооборота (11,1%) в период с января по февраль.

Об этом пишет Будпортал.

Начиная с марта, пандемия COVID-19 негативно повлияла на рынок, в результате чего розничный товарооборот сократился до +1,7% с начала года в Киеве, достигнув минимума 2015 года. Индекс реальной заработной платы значительно уменьшился на конец 1П 2020 года, но остался положительным (103,8) и отвечал индексу потребительских цен (103,9), который снизился до исторического минимума вследствие монетарной политики Национального банка Украины в течение последних нескольких лет.

Арендная ставка. В течение жестких карантинных мероприятий с марта по июнь наблюдалась практика запросов от арендаторов на освобождение от арендной платы или ее сокращение. Значительное количество арендодателей в торговых центрах согласились на временное уменьшение арендных ставок на 20-30% с начала года. Как следствие, арендные ставки составляли $60-80/кв. м/месяц для торговых центров в лучших локациях и $35-50/кв. м/месяц в других локациях. Также из-за того что многие потребители отдавали предпочтение районным торговым центрам для покупок первой необходимости, наиболее значительное снижение арендных ставок было отмечено в центре города.

Цена. Без учета временных скидок для арендаторов, арендные ставки по долгосрочным договорам снизились на 5-10% с начала года. Арендная ставка в лучших торговых центрах составляла $80-110/кв. м/месяц в 1П 2020, по сравнению с $85-115/кв. м/месяц в 2П 2019; и для других торговых центров – $40-60/кв. м/месяц в 1П 2020. Средняя вакантность на рынке выросла на 6,6% (+2,1 п. п. с начала года), что связано с вводом в эксплуатацию новых торговых площадей с начала года.

Инвестиции. В инвестиционном секторе в 1П 2020 произошло заметное замедление инвестиционной активности, которое прогнозируемо продлится до конца 2020 года. Несмотря на то, что посещаемость начала постепенно восстанавливаться после ослабления карантинных ограничений, сниженная инвестиционная активность ожидается к концу 2020 как результат влияния карантинных ограничений на традиционный ритейл и быстрый рост доли е-commerce в розничной торговле. Таким образом, ожидается, что большинство инвесторов сохранят выжидательную позицию в среднесрочной перспективе, поскольку неопределенность будет царить в долгосрочной перспективе традиционных торговых центров. В связи с этим ставка капитализации на лучшие объекты выросла на 0,75 п. п. до 12,5%. Прогнозируется постепенное восстановление инвестиционной деятельности в 2021 году.