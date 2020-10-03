Немцы заплатили €3 миллиона «карантинных» штрафов

За нарушение противоэпидемических мер в Германии с апреля до настоящего момента взыскано не менее 3 млн евро штрафов.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Данные приводятся лишь по 7 наиболее населенным городам ФРГ, ситуацию в которых отследило издание. Там было открыто в общей сложности более 35 тысяч производств.
Больше всех «отличился» Мюнхен, где с апреля до конца сентября было возбуждено 9 100 производств и взыскано 1,2 млн евро. В Гамбурге – 998 тысяч евро в 11 тысячах производствах. Жители Франкфурта на Майне заплатили 275 тысяч евро, дюссельдорфцы – 112 тысяч. В Берлине в кассу поступили 120 тысяч евро, но это неполные данные.
Штрафы взимаются преимущественно за нарушение масочного режима в транспорте и закрытых помещениях, соблюдение минимальной дистанции. Штраф за отказ надевать маску в большинстве городов Германии составляет 50 евро, в некоторых местах – больше. Среди всех земель самые высокие штрафы в Баварии.
Немецкие власти и вирусологи призывают людей не пренебрегать правилом АНА – маска, дистанция, гигиена, которые являются наиболее доступным и эффективным средством предупреждения.
В ФРГ с начала пандемии подтверждено 299 237 случаев инфицирования COVID-19, из которых за последние сутки – 2 279. Умерли за это время 9 529 пациентов.
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