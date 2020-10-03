0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Немцы заплатили €3 миллиона «карантинных» штрафов

Немцы заплатили €3 миллиона «карантинных» штрафов

За нарушение противоэпидемических мер в Германии с апреля до настоящего момента взыскано не менее 3 млн евро штрафов.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Данные приводятся лишь по 7 наиболее населенным городам ФРГ, ситуацию в которых отследило издание. Там было открыто в общей сложности более 35 тысяч производств.

Больше всех «отличился» Мюнхен, где с апреля до конца сентября было возбуждено 9 100 производств и взыскано 1,2 млн евро. В Гамбурге – 998 тысяч евро в 11 тысячах производствах. Жители Франкфурта на Майне заплатили 275 тысяч евро, дюссельдорфцы – 112 тысяч. В Берлине в кассу поступили 120 тысяч евро, но это неполные данные.

Штрафы взимаются преимущественно за нарушение масочного режима в транспорте и закрытых помещениях, соблюдение минимальной дистанции. Штраф за отказ надевать маску в большинстве городов Германии составляет 50 евро, в некоторых местах – больше. Среди всех земель самые высокие штрафы в Баварии.

Немецкие власти и вирусологи призывают людей не пренебрегать правилом АНА – маска, дистанция, гигиена, которые являются наиболее доступным и эффективным средством предупреждения.

В ФРГ с начала пандемии подтверждено 299 237 случаев инфицирования COVID-19, из которых за последние сутки – 2 279. Умерли за это время 9 529 пациентов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.