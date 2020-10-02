Microsoft вложит 1 миллиард долларов в построение дата-центров в Греции

Компания Microsoft объявила о планах построить три центра обработки данных в Афинах, предоставив крайне необходимые инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов греческой экономике, которая была поражена пандемией.
Об этом сообщает AP.
Эта новость была объявлена в понедельник американским технологическим гигантом и премьер-министром Греции Мицотакисом.
Ей предшествовали девять месяцев конфиденциальных переговоров по соглашению, которое также включает в себя программы обучения цифровым навыкам для примерно 100 000 государственных и частных работников, а также преподавателей и студентов.
“Эти значительные инвестиции являются отражением нашей уверенности в греческой экономике, в греческом народе и греческом правительстве”, – сказал президент Microsoft Брэд Смит на церемонии, состоявшейся в Музее Акрополя в центре Афин.
“Это не то, что мы делаем часто, и это не то, что мы делаем легко” – добавил он.
Греция недавно вышла из многолетнего финансового кризиса, но ее экономика сильно пострадала от пандемии.
Пандемия COVID-19 выявила сильную зависимость страны от туризма. Правительство Мицотакиса заявляет, что хочет изменить баланс греческой экономики во время ее восстановления, развивая энергетический, технологический и оборонный секторы, надеясь переманить назад десятки тысяч выпускников, покинувших страну во время кризиса.
В настоящее время Microsoft имеет центры обработки данных в 26 странах, в том числе семь в Европейском Союзе. Компания, базирующаяся в Редмонде, штат Вашингтон, уже работает с греческим правительством над проектом дополненной реальности в древней Олимпии, родине Олимпийских игр.
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