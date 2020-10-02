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В Мининфраструктуры начали работу по развитию электромобильного транспорта

В Мининфраструктуры начали работу по развитию электромобильного транспорта

В Украине активно разрабатывают стратегию по развитию электротранспорта.

Об этом на заседании Рабочей группы рассказал глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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“Рынок электромобилей в мире развивается достаточно быстро. И Украина не исключение. По состоянию на 15 сентября, по данным МВД, у нас уже зарегистрировано почти 24 тысячи электрокаров. И эта цифра постоянно растет. Конечно, это лишь количество ввезенных в Украину авто, а мы должны стимулировать и оказывать помощь, в первую очередь, украинскому производителю”, – заявил Криклий.

Кроме того, он добавил, что, согласно Национальной транспортной стратегии до 2030 года, предусмотрено стимулирование использования электромобилей в Украине. Также внесен ряд соответствующих изменений в украинское законодательство.

“Мы, в свою очередь, начинаем работу над новой концепцией развития электромобильности в Украине для создания надлежащих условий для производства отечественных электромобилей. И приглашаем к сотрудничеству всех желающих специалистов отрасли”, – добавил министр.

Кроме этого, министерство активно работает над изменениями в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение зарядных станций на всех дорогах общего пользования и на АЗС.

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По материалам УКРИНФОРМ
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