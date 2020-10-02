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Мобильные операторы и провайдеры будут работать по новым правилам

Мобильные операторы и провайдеры будут работать по новым правилам

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3014 “Об электронных коммуникациях”.

Документ закладывает основы для системной и глубинной отраслевой реформы телеком-сферы. Он придет на смену принятому еще в 2003 году и уже устаревшему закону о телекоммуникациях.

По словам соавтора документа и парламентария от “Слуги народа” Александра Федиенко, принятие этого законопроекта было одним из требований Европейского союза.

Депутат добавил, что закон закладывает основы реформирования отрасли телекоммуникаций и информационных технологий, функционирования и развития информационного общества, цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности личности, общества и государства на базе использования информационно-компьютерных и других технологий.

Что нового для пользователя:

  • интернет как универсальная услуга. Государство гарантирует гражданину возможность доступа к сети интернет;
  • защита от спама. Законом предусмотрены штрафы до 8 500 грн за спам-сообщения и спам-звонки. Абонент должен дать согласие на получение информации и иметь возможность отказаться от рассылки (в каждом сообщении);
  • защита прав. Операторы и провайдеры могут понести серьезные финансовые потери в случае нарушения прав потребителей. Для защиты прав абоненту не нужно будет идти в суд. Внесудебные споры решит телеком-регулятор в ограниченные сроки (2 месяца);
  • без “пакетов”. Документ предусматривает право абонента платить только за необходимые услуги (например, только “за минуты”, а не смс и интернет, которые не используются, но включены в “тарифный пакет”).

Для игроков рынка:

  • технейтральность. Технологическая нейтральность радиочастотного спектра позволяет операторам связи при условии обеспечения электромагнитной совместимости пользоваться полосами радиочастот, указанными в их лицензиях без ограничения по применению конкретных радиотехнологий, определенных для этих полос радиочастот;
  • электронное взаимодействие с регулятором. Возможность подачи отчетности, заявлений, уведомлений о начале деятельности в сфере телекоммуникаций и т.д., получать услуги в электронной форме на соответствующей электронной платформе;
  • spectrum sharing. Операторы смогут делиться радиочастотным спектром между собой (сейчас это запрещено).

Что касается географической недоступности интернета, то государство будет определять территории, где его нет, и обеспечивать гражданам доступ к “всемирной паутине”.

Что будет с тарифами:

  • закон не отразится непосредственно на тарифах для клиентов, по крайней мере крупнейших компаний. Его влияние в другом – в создании более прозрачной, предсказуемой и комфортной среды ведения бизнеса.

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По материалам УБР
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