Мобильные операторы и провайдеры будут работать по новым правилам

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3014 “Об электронных коммуникациях”.
Документ закладывает основы для системной и глубинной отраслевой реформы телеком-сферы. Он придет на смену принятому еще в 2003 году и уже устаревшему закону о телекоммуникациях.
По словам соавтора документа и парламентария от “Слуги народа” Александра Федиенко, принятие этого законопроекта было одним из требований Европейского союза.
Депутат добавил, что закон закладывает основы реформирования отрасли телекоммуникаций и информационных технологий, функционирования и развития информационного общества, цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности личности, общества и государства на базе использования информационно-компьютерных и других технологий.
Что нового для пользователя:
Для игроков рынка:
Что касается географической недоступности интернета, то государство будет определять территории, где его нет, и обеспечивать гражданам доступ к “всемирной паутине”.
Что будет с тарифами:
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