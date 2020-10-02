В Женеве установили самую высокую минимальную зарплату в мире

В швейцарском кантоне Женева минимальная заработная плата с 1 ноября 2020 года составит примерно 23 франка (25 долларов) в час.

Так, на референдуме, который состоялся 27 сентября, граждане поддержали введение минимальной почасовой оплаты труда на уровне 23 швейцарских франков без учета налогов, что на 5 франков больше, чем сейчас. Об этом сообщает CNN.

Местные профсоюзы рассчитывают, что повышение минималки позволит “преодолеть бедность, содействовать социальному сплочению и уважению к достоинству человека”.

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Поскольку в Швейцарии стандартная продолжительность рабочей недели – 42 часа, то заработная плата работника с минималкой без вычета налогов может превышать 4000 евро.

В кантоне утверждают, что теперь в Женеве будет “самая высокая в мире минимальная заработная плата”. В то же время Женева – одно из самых дорогих для проживания мест в мире.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 сентября минимальная заработная плата выросла с 4723 грн до 5000 грн в месяц. То есть при 8-часовом рабочем дне женевец с минималкой будет получать в день больше, чем украинец в месяц.

В Топе стран с самыми высокими минималками: Ирландия – $1855, Нидерланды – $1832, Великобритания – $1791, Германия – $1774, Франция – $1724.