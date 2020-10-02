В Женеве установили самую высокую минимальную зарплату в мире

В швейцарском кантоне Женева минимальная заработная плата с 1 ноября 2020 года составит примерно 23 франка (25 долларов) в час.
Так, на референдуме, который состоялся 27 сентября, граждане поддержали введение минимальной почасовой оплаты труда на уровне 23 швейцарских франков без учета налогов, что на 5 франков больше, чем сейчас. Об этом сообщает CNN.
Местные профсоюзы рассчитывают, что повышение минималки позволит “преодолеть бедность, содействовать социальному сплочению и уважению к достоинству человека”.
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Поскольку в Швейцарии стандартная продолжительность рабочей недели – 42 часа, то заработная плата работника с минималкой без вычета налогов может превышать 4000 евро.
В кантоне утверждают, что теперь в Женеве будет “самая высокая в мире минимальная заработная плата”. В то же время Женева – одно из самых дорогих для проживания мест в мире.
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