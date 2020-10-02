Airbus сокращает 15 тысяч сотрудников по всему миру — СМИ

Европейский авиаконцерн Airbus увольняет 15 тысяч сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты.

Об этом заявил главный операционный директор Airbus Майкл Шоллхорн, передает Reuters.

По словам чиновника, ситуация в начале осени оказалась хуже, чем менеджмент концерна ожидал летом.

В частности, из-за ограничений авиаперелетов, связанных с эпидемией коронавируса, авиакомпании прекратили покупку новых самолетов.

Шоллхорн считает предстоящее сокращение 15 тысяч сотрудников минимальным в такой ситуации.

В то же время он заявил, что концерн пока не планирует закрытие своих предприятий — по крайней мере, в Германии.