Airbus сокращает 15 тысяч сотрудников по всему миру — СМИ

Европейский авиаконцерн Airbus увольняет 15 тысяч сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты.
Об этом заявил главный операционный директор Airbus Майкл Шоллхорн, передает Reuters.
По словам чиновника, ситуация в начале осени оказалась хуже, чем менеджмент концерна ожидал летом.
В частности, из-за ограничений авиаперелетов, связанных с эпидемией коронавируса, авиакомпании прекратили покупку новых самолетов.
Шоллхорн считает предстоящее сокращение 15 тысяч сотрудников минимальным в такой ситуации.
В то же время он заявил, что концерн пока не планирует закрытие своих предприятий — по крайней мере, в Германии.
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