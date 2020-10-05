Рейтинг надежных французских автомобилей

К продукции французского автопрома украинцы относятся с осторожностью, зато всегда уверены в надежности японских машин. Эксперты составили рейтинг авто французских марок, не отличаются по качеству от «японцев».

На первом месте – модели Peugeot 107, Citroen C1, которые являются аналогом Toyota Aygo. Сборник этих хэтчбеков была налажена на одном заводе, у них одна и та же платформа и техническая начинка. Отличие кроется лишь в дизайне, разнообразии комплектаций и шильдиках. По бензиновый силовой агрегат, который используется для оснащения этих машин, отвечала Toyota, а за дизельный двигатель – PSA.

Второе место – у кроссоверов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Эти модели отличаются от Mitsubishi Outlander только бамперами, решеткой радиатора, фирменными шильдиками и оптикой. Все остальное полностью заимствовано у японского бестселлера.

На третьей позиции расположились кроссоверы Peugeot 4008 (прежнего поколения) и Citroen С4 Aircross, техническая начинка которых взята в Mitsubishi ASX.

На четвертом месте Renault Koleos, который является клоном Nissan X-Trail. Эти кроссоверы, конечно, имеют чуть больше различий, чем вышеописанные авто, но, тем не менее, «основа» в них идентична. Разница заключается в дизайне интерьера и экстерьера, размерах, настройках подвески и комплектациях.