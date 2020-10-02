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Lamborghini продала рекордное количество автомобилей

Lamborghini продала рекордное количество автомобилей

Итальянская компания Lamborghini в сентябре 2020 года продала во всем мире 738 автомобилей, это новый рекорд для компании.

Об этом сообщает autonews.

В третьем квартале 2020 года во всем мире продали 2 083 автомобиля Lamborghini.

Издание пишет, что весной текущего года компания Lamborghini была вынуждена из-за пандемии коронавируса на два месяца закрыть все свои предприятия.

После возобновления производства итальянцы сумели реорганизовать процесс и выпустить сразу три новых модели. Речь идет о Huracan RWD Spyder, гиперкаре Sian Roadster и трековом спорткаре Essenza SCV12.

По материалам Економічна Правда
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