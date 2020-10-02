Lamborghini продала рекордное количество автомобилей

Итальянская компания Lamborghini в сентябре 2020 года продала во всем мире 738 автомобилей, это новый рекорд для компании.
Об этом сообщает autonews.
В третьем квартале 2020 года во всем мире продали 2 083 автомобиля Lamborghini.
Издание пишет, что весной текущего года компания Lamborghini была вынуждена из-за пандемии коронавируса на два месяца закрыть все свои предприятия.
После возобновления производства итальянцы сумели реорганизовать процесс и выпустить сразу три новых модели. Речь идет о Huracan RWD Spyder, гиперкаре Sian Roadster и трековом спорткаре Essenza SCV12.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии12 ч. назад - 2681 19
Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистов12 ч. назад - 1170 9
Евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикам6 ч. назад - 954 5
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 15612 4
По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщик10 ч. назад - 1775 2
В Сети появилась фейковая страница Приват2411 ч. назад - 42572 2
Из старого автобуса ПАЗ сделали автодом (фото)18 ч. назад - 4192
Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь13 ч. назад - 2900
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии12 ч. назад - 2681 19
Появились изображения нового Mercedes-AMG G-Class 4х4 (фото)22 ч. назад - 2344
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)13 ч. назад - 311
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 511
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 744
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 906
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1809