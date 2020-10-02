Важный шаг в выполнении задачи МВФ: образованы территориальные органы ГНС

Государственная налоговая служба создала территориальные органы как ее обособленные подразделения, что является структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован Министром финансов Украины Сергеем Марченко.

“Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений Правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ”, – отметил глава ГНС Алексей Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц. – Ред.).

В службе сообщают, что такие изменения будут способствовать усилению институциональной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.

До конца года будут реализованы заключительные шаги по обеспечению функционирования ГНС как единого юридического лица.

Справка Finance.ua: