Шмыгаль похвастался: бизнес взял кредитов "5-7-9" на более 9 млрд грн

По словам Дениса Шмыгаля, программа доступных кредитов для МСБ “5-7-9” преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“В Украине впервые малый и средний бизнес имеют возможность получить доступный кредит для развития и поддержки собственного дела. Почти 4 тысячи бизнесов со всей страны уже воспользовались программой. На следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса мы заложили в бюджете 12 млрд грн”, – отметил он.
Строительство дорог. Также он отметил успехи относительно президентской программы строительства дорог: “В августе строительство инженерных сооружений (дорог) выросло на 20%, что способствовало общему росту сектора строительства на 8%. Соответственно, программа “Большая стройка” – это не только о качественной инфраструктуре для людей, это также о дополнительных стимулах для экономики. Поэтому в следующем году программа строительства дорог получит рекордные 150 млрд грн”.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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