0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Шмыгаль похвастался: бизнес взял кредитов "5-7-9" на более 9 млрд грн

Шмыгаль похвастался: бизнес взял кредитов "5-7-9" на более 9 млрд грн

По словам Дениса Шмыгаля, программа доступных кредитов для МСБ “5-7-9” преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“В Украине впервые малый и средний бизнес имеют возможность получить доступный кредит для развития и поддержки собственного дела. Почти 4 тысячи бизнесов со всей страны уже воспользовались программой. На следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса мы заложили в бюджете 12 млрд грн”, – отметил он.

Строительство дорог. Также он отметил успехи относительно президентской программы строительства дорог: “В августе строительство инженерных сооружений (дорог) выросло на 20%, что способствовало общему росту сектора строительства на 8%. Соответственно, программа “Большая стройка” – это не только о качественной инфраструктуре для людей, это также о дополнительных стимулах для экономики. Поэтому в следующем году программа строительства дорог получит рекордные 150 млрд грн”.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Шмыгаль рассказал о проблемах программы «5-7-9%». По его словам, нужно время для коммуникации этих программ и для того, чтобы люди к ним привыкли, поскольку они были новыми в кризисных условиях коронавируса.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно тут

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.