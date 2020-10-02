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В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение заведениями карантина

В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение заведениями карантина

В период с 28 сентября по 2 октября правоохранители составили 54 протокола о нарушении правил карантина ресторанами, кафе, магазинами и рынками в Киеве.

Об этом мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге.

“В течение недели наши службы проверили 350 кафе, ресторанов и рынков. Составили 54 протокола о нарушениях”, – сказал он.

По его словам, некоторые предприниматели продолжают нарушать правила карантина.

Штрафы за нарушение:

  • несоблюдение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка Finance.ua:

  • С 5 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование, Киев остается в “желтой” зоне.
  • К “красной” зоне будут отнесены город Тернополь и город Канев Черкасской области.
По материалам Finance.UA
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