В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение заведениями карантина

В период с 28 сентября по 2 октября правоохранители составили 54 протокола о нарушении правил карантина ресторанами, кафе, магазинами и рынками в Киеве.
Об этом мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге.
“В течение недели наши службы проверили 350 кафе, ресторанов и рынков. Составили 54 протокола о нарушениях”, – сказал он.
По его словам, некоторые предприниматели продолжают нарушать правила карантина.
Штрафы за нарушение:
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