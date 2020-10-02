Из старого автобуса ПАЗ сделали автодом (фото)

В сети опубликовали фотографии дома на колесах, который сделали на базе старого автобуса ПАЗ-3206.

Автодом на базе «Пазика» оснастили солнечными панелями, люками на крыше, выдвижным тентом, обогревателем, баком с водой, силовым бампером с лебедкой, оригинальной оптикой и дополнительным освещением.

Внутри домика есть обеденная и кухонная зоны, два спальных места, туалет, душ и разные отсеки для хранения вещей.



Дом на колесах оснащен бензиновым 136-сильным двигателем V8 и газобаллонным оборудованием. Также машина имеет полный привод.