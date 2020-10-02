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Появились изображения нового Mercedes-AMG G-Class 4х4 (фото)

Появились изображения нового Mercedes-AMG G-Class 4х4 (фото)

В сеть попали фотографии экстремальной версии Mercedes-AMG G-Class 4×4.

Фотографии внедорожной версии мощного автомобиля опубликовал портал Carscoops.

Судя по фото, производитель совсем не собирается скрывать новинку от камер папарацци – автомобиль практически без камуфляжа.

Полноприводную версию выдают портальные мосты, огромные колеса с внедорожными покрышками и высокий клиренс.

Авто получило другую светодиодную оптику, задние фонари и оформление салона.

О технических характеристиках внедорожника пока ничего не известно. Премьера авто запланирована на конец текущего года.

По материалам MMR
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