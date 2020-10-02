Появились изображения нового Mercedes-AMG G-Class 4х4 (фото)

В сеть попали фотографии экстремальной версии Mercedes-AMG G-Class 4×4.
Фотографии внедорожной версии мощного автомобиля опубликовал портал Carscoops.
Судя по фото, производитель совсем не собирается скрывать новинку от камер папарацци – автомобиль практически без камуфляжа.
Полноприводную версию выдают портальные мосты, огромные колеса с внедорожными покрышками и высокий клиренс.
Авто получило другую светодиодную оптику, задние фонари и оформление салона.
О технических характеристиках внедорожника пока ничего не известно. Премьера авто запланирована на конец текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы могут заработать на золотеПозавчера, 07:04 - 5217 15
Киев на 8 месте по количеству небоскребов в миреПозавчера, 18:02 - 1490 6
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 2915 4
Tesla предлагает за 2 тысячи долларов прошивку, которая ускоряет Model YПозавчера, 02:25 - 557 3
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 1650 2
Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессииВчера, 11:00 - 69008
В каких странах учителя зарабатывают больше всего (инфографика)Вчера, 08:30 - 5585
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 2915 4
Наследство с обременениями: как быть с унаследованными долгамиВчера, 10:46 - 2767
Названы города мира с самой переоцененной недвижимостьюВчера, 19:19 - 2232
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 265
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 525
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 767
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1623
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 5067 3