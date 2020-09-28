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Газ на зиму: у кого выгоднее (инфографика)

Газ на зиму: у кого выгоднее (инфографика)

Дефицита топлива в этом отопительном сезоне не будет. В отечественных подземных хранилищах накопили рекордные объемы газа – 28 млрд кубометров. Однако цена на газ зимой может колебаться – вслед за спросом.

Об этом сообщается на сайте ГазПравда.

“Газоснабжающие компании предлагают клиентам различные тарифы и акции, в том числе и на отопительный сезон или целый год вперед”, – говорится в сообщении.

Где самые низкие тарифы:

  • тариф “Сезонный” от компании “ВЕК Паливэнерго”. Цена – 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля;
  • тариф «Годовой», но с помесячной оплатой – от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Цена 5,24 грн за кубометр осталась неизменной с конца сентября;
  • тариф “Прогнозируемый” у газопоставщика Аскания Энерджи. Цена – 5,5 грн за кубометр с октября по апрель при условии подключения до 25 октября. Альтернативный тариф – «Экономный» – предусматривает цену 5,25 грн за кубометр при условии подключения до 25 октября. Но нужна 100% предоплата;
  • компания ETG.UA предлагает тарифный план на отопительный сезон под названием «Тепла оселя». При подключении до 25 октября предусматривается цена 5,9 грн за кубометр. За весь прогнозный объем за 6 месяцев отопительного сезона (с 25 октября по 1 мая) придется внести 100% предоплаты;
  • газопоставляющая компания TAS Energy предлагает газ на 6 месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр при условии подключения до 15 октября. Оплата – по факту потребления;
  • ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству украинцев, к отопительному сезону предложили тариф «Твоя энергонезависимость» по цене 5,5 грн за кубометр. Но после 30 сентября подключиться к нему уже нельзя. Тариф предусматривал предоплату 100% стоимости прогнозного объема газа за 6 месяцев.


Инфографика: ГазПравда

Справка Finance.ua:

  • «Нафтогаз» следующей зимой не прогнозирует никаких кризисных явлений на рынке газа как для внутренних потребителей, так и для внешних партнеров, и рассчитывает, что такая ситуация сможет снизить цену на газ для конечных потребителей.
  • Нафтогаз ведет переговоры с Укрпочтой, а также с государственными ПриватБанком и Ощадбанком об использовании сети их отделений как контакт-центров для тех украинцев, которые предпочтут покупать газ у Нафтогаза.
  • Облгазы начали выставлять потребителям счета со значительной суммой задолженности, которую не отмечали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.

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По материалам Finance.UA
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