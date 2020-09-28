Газ на зиму: у кого выгоднее (инфографика)

Дефицита топлива в этом отопительном сезоне не будет. В отечественных подземных хранилищах накопили рекордные объемы газа – 28 млрд кубометров. Однако цена на газ зимой может колебаться – вслед за спросом.
Об этом сообщается на сайте ГазПравда.
“Газоснабжающие компании предлагают клиентам различные тарифы и акции, в том числе и на отопительный сезон или целый год вперед”, – говорится в сообщении.
Где самые низкие тарифы:
Инфографика: ГазПравда
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