Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 года

Правительство Дениса Шмыгаля планирует остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 “Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки”. Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие постановления будет отсрочено еще на один год “в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования”.

Проектом постановления предлагается исключить пункт о том, что с 1 января 2021 года наименьший размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 грн.

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 года № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.

В то же время правительство Алексея Гончарука постановлением от 15 ноября 2019 года № 1044 остановил действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.