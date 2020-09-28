0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 года

Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 года

Правительство Дениса Шмыгаля планирует остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 “Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки”. Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие постановления будет отсрочено еще на один год “в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования”.

Проектом постановления предлагается исключить пункт о том, что с 1 января 2021 года наименьший размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 грн.

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 года № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.

В то же время правительство Алексея Гончарука постановлением от 15 ноября 2019 года № 1044 остановил действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.