Пять советов, как потреблять меньше электричества

Электропоставщик YASNO дал 5 советов для потребителей электроэнергии. Об этом напоминает YASNO.
Повышать энергосбережение дома: заменить старые лампы накаливания на энергоэффективные LED-светильники, выбирайте технику класса энергоэффективности А, выключайте свет там, где он не используется, программируйте включение затратной техники на экономные ночные часы с помощью умной розетки.
Объединиться с соседями для экономии ресурсов в многоэтажке: Чтобы потреблять меньше тепловой и электроэнергии, прежде всего следует определить проблемные участки дома и меры по их модернизации. Помогут это сделать энергоаудиторы YASNO, а возместить средства можно через государственные и городские программы для ОСМД.
С помощью грантового финансирования можно постепенно полностью утеплить дом, модернизировать систему отопления, чтобы автоматически регулировалось использование тепловой энергии и обеспечивалась комфортная температура.
Установить солнечную крышу Превращая экологически чистую энергию солнца в электрическую, просьюмеры – владельцы домашних солнечных станций – не только используют ее на нужды дома и заботятся об экологии, но и продают излишек в сеть по “зеленому” тарифу, установленному государством. Клиенты могут заказать в YASNO солнечные панели с установкой и оформлением “зеленого” тарифа “под ключ”.
Накапливайте энергию днем, используйте ночью. Это позволит накапливать электроэнергию, которую производят солнечные панели в течение дня, или наоборот – из сети ночью для использования днем. Последний вариант удобен для владельцев двузонных счетчиков, с которыми потребляемая 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле.
Электрический транспорт. Украинцы все чаще выбирают экологически безопасные электросамокаты и электромобили, которые не загрязняют воздух вредными выбросами. За два года количество электрокаров в стране выросло втрое. YASNO развивает инфраструктуру быстрых зарядных станций YASNO E-mobility. Уже 23 такие станции заряжают электромобили в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы, Полтавы.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для различных категорий бытовых потребителей. Передать показатели счетчиков можно по ссылке.
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