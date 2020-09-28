В Украине после карантина постепенно увеличиваются объемы строительства

В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 103,6%. Аналогичный показатель по сравнению с августом 2019 года, скорректированный на эффект календарных дней, составлял 108,3%.

Об этом сообщает Госстат Украины.

В январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года индекс строительной продукции составил 97,2%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2020 года составил 97,8 млрд грн:

новое строительство составило 39,8% от общего объема производимой строительной продукции;

капитальный и текущий ремонты – 33,2%;

реконструкция и техническое переоснащение – 27%.

Больше всего выросли показатели строительной продукции по сравнению с январем-августом 2019 года:

в Черниговской (131,1%);

Киевской (122,2%);

Донецкой (124,4%) областях.

Справка Finance.ua:

За первое полугодие 2020 года в Киеве приняли в эксплуатацию 254,1 тыс. м2 общей площади жилых зданий, из которых 4,9 тыс. м2 (или 1,9% общего объема жилья) – в соответствии с порядком принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа, утвержденного приказом Минрегиона.

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от $35 000 в Деснянском и Святошинском районах и достигают $108 000 в Печерском.

Сегодня, 29 сентября, парламент принял за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа».

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫