Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области

Правительство готово выплатить компенсации жертвами пожаров в Луганской области. Максимальная сумма компенсаций составляет 300 тысяч гривен.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, пострадавшим в результате пожарам предусмотрены следующие выплаты:

300 тысяч гривен – за полностью разрушенный дом;

200 тысяч гривен – за погибшего члена семьи;

50 тысяч гривен – за частичное повреждение дома;

20 тысяч гривен – если пострадало хозяйство.

“Правительство готово к выплатам. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность посчитать”, – сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что компенсации также готова выплачивать местная власть. Пострадали в результате пожаров от 250 до 300 домов.