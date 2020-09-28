Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области

Правительство готово выплатить компенсации жертвами пожаров в Луганской области. Максимальная сумма компенсаций составляет 300 тысяч гривен.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, пострадавшим в результате пожарам предусмотрены следующие выплаты:
300 тысяч гривен – за полностью разрушенный дом;
200 тысяч гривен – за погибшего члена семьи;
50 тысяч гривен – за частичное повреждение дома;
20 тысяч гривен – если пострадало хозяйство.
“Правительство готово к выплатам. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность посчитать”, – сообщил Шмыгаль.
Премьер добавил, что компенсации также готова выплачивать местная власть. Пострадали в результате пожаров от 250 до 300 домов.
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