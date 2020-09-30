Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанциях

Электропоставщик YASNO за три летних месяца приобрел у домохозяйств, самостоятельно производящих электроэнергию для своих нужд, а избыток продающих в сеть по «зеленому» тарифу, установленному государством, 0,95 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 5 млн грн. За восемь месяцев эта цифра составила уже 8,05 млн грн. Всего с начала 2020-го владельцы домашних солнечных станций столицы сгенерировали 1,55 млн кВт·ч электроэнергии.
Об этом сообщается на сайте YASNO.
По данным Госэнергоэффективности, сейчас в Украине уже более 25 тысяч частных домохозяйств, производящих «чистую» электроэнергию.
Владельцев домашних солнечных электростанций в столице за лето увеличилось на 9. В целом теперь их 201. Больше всего – в Дарницком районе – 44.
Инфографика: YASNO
«Поставщик предлагает установку «под ключ» домашних солнечных электростанций для получения дохода по «зеленому» тарифу», – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
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