Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанциях

Электропоставщик YASNO за три летних месяца приобрел у домохозяйств, самостоятельно производящих электроэнергию для своих нужд, а избыток продающих в сеть по «зеленому» тарифу, установленному государством, 0,95 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 5 млн грн. За восемь месяцев эта цифра составила уже 8,05 млн грн. Всего с начала 2020-го владельцы домашних солнечных станций столицы сгенерировали 1,55 млн кВт·ч электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте YASNO.

По данным Госэнергоэффективности, сейчас в Украине уже более 25 тысяч частных домохозяйств, производящих «чистую» электроэнергию.

Владельцев домашних солнечных электростанций в столице за лето увеличилось на 9. В целом теперь их 201. Больше всего – в Дарницком районе – 44.



Инфографика: YASNO

«Поставщик предлагает установку «под ключ» домашних солнечных электростанций для получения дохода по «зеленому» тарифу», – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка Finance.ua:

В июле владельцы домашних солнечных электростанций в столице сгенерировали 317 тыс. кВт·ч энергии и заработали по «зеленому» тарифу 1,7 млн грн.