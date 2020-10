Google запретит проводить платежи через сторонние приложения и кредитные карты

В начале октября американский техногигант Google планирует выпустить обновленные инструкции для мобильных приложений, в которых потребует использовать только платежную службу Google для загрузки контента внутри приложений, обновлений игр и подписок, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, компания обязала разработчиков проводить платежи только через систему Google Play, а не через кредитные карты или сторонние платежные системы, что должно принести Google 30% выручки от продажи всех цифровых товаров.

Новые правила вступят в силу 30 сентября 2021 года. По информации Bloomberg, аналогичное требование существует несколько лет, однако некоторые крупные разработчики, такие как Netflix Inc., Spotify Technology SA, Match Group Inc. и Epic Games Inc., обходят это правило.

Приложения Netflix и Spotify способствуют тому, чтобы клиенты платили при помощи кредитной карты, а не своей учетной записи в магазине приложений Play, минуя комиссию Google.

Epic Games начала позволять игрокам покупать внутриигровые обновления для своей видеоигры Fortnite с помощью метода, который напрямую платил деньги Epic. В ответ Google и Apple Inc. убрали Fortnite из своих магазинов приложений, а Epic подала в суд на обоих технологических гигантов.

Плата за платежи через магазин приложений приносит Google и Apple миллиарды долларов прибыли в год. Разработчики называют несправедливым и необоснованным требование отдавать этим компаниям 30% своего заработка.