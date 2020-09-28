Qatar Airways перенесла на декабрь возобновление рейсов в Украину.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Когда возобновят рейсы:

авиакомпания вернется на линию Киев-Доха 18 декабря;

рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на среднемагистральном узкофюзеляжном самолете Airbus A320.

График рейсов:

вылеты из Дохи запланированы на 06:55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Киева — на 12:15 в те же дни.

Qatar Airways выполняла два ежедневных рейса между Киевом и Дохой до марта 2020 года, когда правительство Украины ввело ограничения на международное авиасообщение.

Изначально авиакомпания планировала вернуться в Украину с вступлением в силу зимнего расписания полетов — 25 октября. При этом в системе была указана частота полетов как до введения карантина — два рейса в день. Один из них Qatar Airways планировала выполнять на A320, другой — на широкофюзеляжном Boeing 787 большей вместимости.

На данный момент в Украину возобновили полеты 15 иностранных авиакомпаний — Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Air France, KLM, Air Astana, SAS, Ryanair, Wizz Air, «Белавиа», LOT, flydubai, Czech Airlines, Turkish Airlines, Pegasus Airlines.

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