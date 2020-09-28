В Сети рассекретили новый складной смартфон Huawei (фото)

Ожидается, что Huawei анонсирует серию флагманских телефонов Huawei Mate 40 в октябре. Пока неясно, представит ли китайский производитель складной смартфон Huawei Mate X2. Есть некоторые данные, которые предполагают, что Mate X2 также может стать официальным в ближайшем будущем.

Устройство Huawei, которое недавно появилось в базе данных регулирующего органа Китая TENAA, считается Mate X2. Устройство имеет кодовое название Teton. Теперь это же устройство получило важное одобрение Wi-Fi Alliance, что еще раз намекает на то, что устройство может быть запущено в ближайшее время.



Китайский аналитик, поделившийся снимком сертификата Wi-Fi Mate X2, носит TEX-NX9. В листинге указано, что устройство поддерживает Wi-Fi 6 и предустановлено на ОС Android 10. Аналитик утверждал, что Huawei Mate X2 управляется флагманским чипсетом серии Kirin 9000 и встроенными чипами HiSilicon Hi1105 для подключения к Wi-Fi 6. В августе сообщалось, что производство дисплея Mate X2 начнется в этом месяце. Ожидается, что складной телефон будет иметь складывающуюся конструкцию, такую ​​как Galaxy Z Fold 2, вместо складывающейся наружу конструкции, как у предшествующих моделей Mate X.