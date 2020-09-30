Из-за коронавируса украинцы экономят на еде и отпусках (инфографика)

В регионах, где ведет свою деятельность Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), во время пандемии коронавируса количество случаев потери рабочих мест и закрытия бизнеса гораздо больше, чем во время глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.
Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Мюнхенским исследовательским центром ifo Institute.
Результаты основаны на опросе почти 40 тысяч человек в августе 2020 года. ЕБРР сравнил последствия пандемии в восьми странах – Беларуси, Египте, Греции, Венгрии, Польши, Сербии, Турции и Украине.
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Опрос показал, что 67,5% украинцев жалуются на ухудшение финансового состояния их семей из-за кризиса (ситуация хуже только в Египте – там таких 78,3%). При этом 41% довольны тем, как власть борется с пандемией.
Работа и бизнес:
На чем экономят. Участников опроса спрашивали, пришлось ли им снижать свои расходы. 26,2% респондентов рассказали, что сократили расходы на еду, еще 45,2% экономят на предметах роскоши. Воздерживаются от покупки алкоголя 24,9%, сигарет – 14,2%, а меньше пользуются автомобилем 16,8% опрошенных. Также украинцам пришлось отложить деньги, которые они планировали потратить на отпуск – таких было 31,2%.
Последствия коронакризиса в европейских странах, согласно опросу ЕБРР:
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