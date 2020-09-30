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Из-за коронавируса украинцы экономят на еде и отпусках (инфографика)

Из-за коронавируса украинцы экономят на еде и отпусках (инфографика)

В регионах, где ведет свою деятельность Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), во время пандемии коронавируса количество случаев потери рабочих мест и закрытия бизнеса гораздо больше, чем во время глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.

Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Мюнхенским исследовательским центром ifo Institute.

Результаты основаны на опросе почти 40 тысяч человек в августе 2020 года. ЕБРР сравнил последствия пандемии в восьми странах – Беларуси, Египте, Греции, Венгрии, Польши, Сербии, Турции и Украине.

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Опрос показал, что 67,5% украинцев жалуются на ухудшение финансового состояния их семей из-за кризиса (ситуация хуже только в Египте – там таких 78,3%). При этом 41% довольны тем, как власть борется с пандемией.

Работа и бизнес:

  • 15,9% опрошенных украинцев потеряли работу;
  • 22,4% – пришлось уйти в отпуск;
  • 10,7% – отправили во временный отпуск без сохранения заработной платы;
  • четверть участников опроса устроились на другую работу;
  • 26,6% пришлось закрыть семейный бизнес;
  • в работе 13,7% респондентов ничего не изменилось.

На чем экономят. Участников опроса спрашивали, пришлось ли им снижать свои расходы. 26,2% респондентов рассказали, что сократили расходы на еду, еще 45,2% экономят на предметах роскоши. Воздерживаются от покупки алкоголя 24,9%, сигарет – 14,2%, а меньше пользуются автомобилем 16,8% опрошенных. Также украинцам пришлось отложить деньги, которые они планировали потратить на отпуск – таких было 31,2%.

Справка Finance.ua:

Последствия коронакризиса в европейских странах, согласно опросу ЕБРР:

  • экономические последствия кризиса Covid-19 были значительно острее в странах, где работает ЕБРР, чем в развитой Европе: 73% респондентов в этих регионах заявили, что они пострадали из-за коронакризиса;
  • 15% опрошенных в регионах ЕБРР потеряли работу – это более чем вдвое больше, чем в странах с развитой экономикой;
  • бремя кризиса Covid-19 больше ощутимо для тех, у кого были более низкий уровень образования и более низкий уровень дохода до пандемии. Молодежь и те, кто работает в небольших фирмах, также чаще лишались работы;
  • работники государственного сектора или государственных предприятий реже лишались работы, чем те, кто работал в частном секторе.

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По материалам Finance.UA
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