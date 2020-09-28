Укравтодор тестирует новые дорожные знаки (фото)

В Украине установили новые дорожные знаки, пока в рамках эксперимента и на три месяца.
Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.
Сообщается, что пока все это сделано в рамках эксперимента. В “Укравтодоре” исследуют влияние дорожной инфраструктуры на ситуацию на дорогах.
Где установлены новые дорожные знаки. На участке дороги Львов-Сходница-Песочная во Львовской области.
Что именно изменили в новых знаках:
Фото: Укравтодор
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