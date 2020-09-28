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Укравтодор тестирует новые дорожные знаки (фото)

Укравтодор тестирует новые дорожные знаки (фото)

В Украине установили новые дорожные знаки, пока в рамках эксперимента и на три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

Сообщается, что пока все это сделано в рамках эксперимента. В “Укравтодоре” исследуют влияние дорожной инфраструктуры на ситуацию на дорогах.

Где установлены новые дорожные знаки. На участке дороги Львов-Сходница-Песочная во Львовской области.

Что именно изменили в новых знаках:

  • Шрифт. Речь идет о Road UA – современном европейском шрифте, основанном на проверенных образцах британского и немецкого экземпляров. Применяются различные начертания на темном и светлом фоне;
  • Регистр. Теперь первая буква заглавная, остальные – строчные. Таким образом, расстояние считывания увеличивается на 10%;
  • Цвет и надписи. Будут использованы более контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами;
  • Форма. Для съездов на развязках будут применять знак со срезанным краем.
  • Отмечается, что эксперимент на каждом участке отдельно определенной дороги продлится минимум 3 месяца.


Фото: Укравтодор

По материалам Finance.UA
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