Укравтодор тестирует новые дорожные знаки (фото)

В Украине установили новые дорожные знаки, пока в рамках эксперимента и на три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

Сообщается, что пока все это сделано в рамках эксперимента. В “Укравтодоре” исследуют влияние дорожной инфраструктуры на ситуацию на дорогах.

Где установлены новые дорожные знаки. На участке дороги Львов-Сходница-Песочная во Львовской области.

Что именно изменили в новых знаках:

Шрифт. Речь идет о Road UA – современном европейском шрифте, основанном на проверенных образцах британского и немецкого экземпляров. Применяются различные начертания на темном и светлом фоне;

Регистр. Теперь первая буква заглавная, остальные – строчные. Таким образом, расстояние считывания увеличивается на 10%;

Цвет и надписи. Будут использованы более контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами;

Форма. Для съездов на развязках будут применять знак со срезанным краем.

Отмечается, что эксперимент на каждом участке отдельно определенной дороги продлится минимум 3 месяца.



Фото: Укравтодор