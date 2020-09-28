Дания дала разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию “Северного потока-2” на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов.

Об этом говорится в сообщении регулятора, отмечает УНН.

В частности, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была опробована, верифицирована и выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.

Заявка на получение соответствующего разрешения была подана Nord Stream 2 AG 18 ноября 2019 года.

Добавим, что 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2”, который проходит по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.

Напомним, с 2017 года компания “Nord Stream 2 AG” направила три заявки в Датское энергетическое агентство по трем разным маршрутам. 3 апреля 2017 года Датское энергетическое агентство получило заявку на разрешение на строительство транзитных трубопроводов на юго-восток от Борнхольма в территориальных водах Дании и на датском континентальном шельфе. Компания отозвала эту заявку в июне 2019 года.

10 августа 2018 года Датское энергетическое агентство получило заявку на маршрут к северо-западу от Борнхольма на континентальном шельфе. Поскольку этот маршрут вызвал ряд вопросов относительно влияния на окружающую среду и судоходство, в марте 2019 года ДЭА обратилось к компании “Nord Stream 2 AG” с просьбой провести исследование юго-восточного маршрута на континентальном шельфе.

15 апреля 2019 года компания “Nord Stream 2 AG” подала заявку на два альтернативных варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью 147 км и 164 км, соответственно.

По оценкам Датского энергетического агентства, юго-восточный маршрут на континентальном шельфе был лучше северо-западного. Это в основном связано с оценкой влияния на судоходство и территории “Природа 2000”. Среди двух предложенных компанией вариантов юго-восточного маршрута Датское энергетическое агентство утвердило кратчайший маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и влияние с точки зрения экологии и безопасности и поэтому является наилучшим выбором.