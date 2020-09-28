0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

В Украине могут открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

В Украине могут открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

В Украине могут открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

“Народные депутаты поддержали идею законопроекта о прозрачности деятельности и отчетности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций… в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине”, – указано в сообщении.

В комитете подчеркнули необходимость включить в субъекты отчетности коммунальные предприятия.

Проект предусматривает открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юрлица публичного права в госсекторе.

В таком случае соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом. В случае принятия документа госкомпании будут ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своем веб-сайте.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.