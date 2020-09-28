В Украине могут открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

В Украине могут открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №3952.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.
“Народные депутаты поддержали идею законопроекта о прозрачности деятельности и отчетности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций… в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине”, – указано в сообщении.
В комитете подчеркнули необходимость включить в субъекты отчетности коммунальные предприятия.
Проект предусматривает открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юрлица публичного права в госсекторе.
В таком случае соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом. В случае принятия документа госкомпании будут ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своем веб-сайте.
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