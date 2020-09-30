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На автомобилях пожилых водителей предлагают делать специальные отметки

На автомобилях пожилых водителей предлагают делать специальные отметки

Испанские власти планируют ввести в стране новую маркировку для машин, которыми управляют водители старше 70 лет.

Как стало известно MMR, авто пожилых людей предлагают обозначить буквой «М», чтобы все участники дорожного движения могли заранее сориентироваться и понять, что за рулем находится пенсионер. Такая инициатива призвана снизить аварийность на испанских дорогах.

Однако инициативу не поддержали Ассоциации водителей и сами пенсионеры. Последние считают такое нововведение дискриминационным.

По материалам MMR
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