На автомобилях пожилых водителей предлагают делать специальные отметки

Испанские власти планируют ввести в стране новую маркировку для машин, которыми управляют водители старше 70 лет.

Как стало известно MMR, авто пожилых людей предлагают обозначить буквой «М», чтобы все участники дорожного движения могли заранее сориентироваться и понять, что за рулем находится пенсионер. Такая инициатива призвана снизить аварийность на испанских дорогах.

Однако инициативу не поддержали Ассоциации водителей и сами пенсионеры. Последние считают такое нововведение дискриминационным.