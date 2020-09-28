В сентябре таможня перевыполнила план поступлений на 1 миллиард

Государственная таможенная служба в сентябре выполнила план поступлений в бюджет Украины на 103% и перечислила 33,15 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем было запланировано.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни.

При этом в сентябре 2020 года, по сравнению с сентябрем прошлого года, объемы налогооблагаемого импорта «по весу» уменьшились на 23,6% – с 5,96 млн тонн до 4,55 млн тонн, а платежи выросли на 7% – 30,97 млрд грн до 33,15 млрд грн.



Ифографика Новой таможни

Как сообщалось, за август Гостаможслужба перечислила в госбюджет 32,8 млрд грн. План на месяц был перевыполнен на 1,2 млрд грн.

Кабинет Министров 30 сентября 2020 года принял решение о введении экспериментального проекта по тестированию должностных лиц таможенных органов по вопросам квалификации и благонадежности.