По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (17,113 млн грн и 27,813 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 22), максимальный курс продажи доллара 28,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,31-28,32 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 62 активные заявки по доллару на сумму 44,926 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3500 – 10 000
28,3100 – 20 000
28,3100 – 33 333
28,3100 – 37 000
28,3000 – 120 000
28,3000 – 23 000
28,3000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2900 – 7 000
28,3000 – 29 000
28,3000 – 50 001
28,3000 – 5 000
28,3100 – 5 000
28,3100 – 35 000
28,3100 – 33 333
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3284 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2916 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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