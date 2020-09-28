ФГВФЛ выявил финансовые компании, которые публикуют на своих сайтах поддельные скан-копии свидетельства участника Фонда

Фонд гарантирования вкладов обнаружил в сети Интернет очередные финансовые компании, которые вводят в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“На своих веб-страницах Публичное акционерное общество ООО «MOBIL BOX» и Публичное акционерное общество ООО «ONLINE TERMINAL» опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда. Странным образом у этих документов совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, соответствующие настоящему свидетельству, принадлежащему существующему банку-участнику Фонда”, – говорится в сообщении.
Как отметили в Фонде гарантирования, эти финансовые компании не могут быть участниками Фонда, поскольку, в соответствии со ст. 17 Закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки Украины (кроме «Ощадбанка»), то есть зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно ст. 15 Закона о банковской деятельности, есть слово «банк».
В опубликованных документах компании также используют несколько названий юрлиц:
“В одной из опубликованных скан-копий документов указан один и тот же идентификационный код юридического лица, по которым сведения о компании в ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют. Бросается также в глаза полная идентичность интерфейса и текстового наполнения сайтов этих компаний”, – добавили в ФГВФЛ.
Кроме того, компания «MOBIL BOX» рассылает SMS-сообщения, в которых извещает получателя, что он якобы одержал победу в независимом отборе, а награда составляет 200 000 гривен. Для получения дополнительной информации компания предлагает «победителю» обратиться по указанным телефонным номерам.
“Это уже не первый случай мошенничества с использованием поддельных скан-копий свидетельства участника Фонда, о которых мы сообщали. Поэтому Фонд призывает всех пользователей финансовых услуг быть бдительными и проверять документы тех компаний, которым планируете доверить свои средства”, – заключает Фонд гарантирования.
Напоминаем, актуальный перечень участников Фонда доступен по ссылке.
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