ЗАЗ показал очередную новинку (фото)

На выставке сельхозтехники АгроЕкспо-2020 Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) представил модель малого пригородного автобуса ЗАЗ А08. Модель успешно производится на предприятии с весны 2019 года.

Как стало известно MMR, автобус создан на базе шасси Asia Star, а кузов – собственная разработка.

Автобус комплектуется турбодизельным двигателем Weichai с рабочим объемом 3 л и производительностью 103 л. с.. В роли трансмиссии выступает 5-ступенчатая КПП. Агрегат соответствует экологическому стандарту Евро-5.



автобус ЗАЗ А08

Салон нового автобуса рассчитан на 28 сидячих мест. Общая вместимость составляет 43 пассажира.