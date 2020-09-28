0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Минцифры хочет контролировать качество мобильной связи с помощью ряда показателей

Минцифры хочет контролировать качество мобильной связи с помощью ряда показателей

Министерство цифровой трансформации Украины выступило с инициативой утверждения параметров качественной мобильной связи. Предполагается, что такие параметры качества должны быть чётко определены, а государство должно контролировать соблюдение таких параметров операторами. Такое требование закреплено в Плане мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы, который сегодня приняло Правительство Украины.

В Минцифры отмечают, что пользователи иногда сталкиваются с теми или иными проблемами со связью, например:

- Сигнал исчезает даже в больших городах.
- Телефон показывает наличие 4G, а по факту скорость интернета очень медленная.
- Покрытие есть только на незначительной территории населённого пункта. При этом оператор считает такой населённый пункт покрытым и отчитывается об этом.

В Минцифры считают, что принятие сегодняшнего документа даёт старт решению этих проблем. В настоящее время качество предоставления услуг операторами мобильной связи ничем не регламентируется. К тому же отсутствует единый подход к установлению требований предоставления качественной мобильной связи.

Теперь же будут внедрены предельные показатели качества связи, в частности, минимальная скорость интернета, качество голосового звонка, площадь покрытия населённого пункта. Таким образом, операторы не смогут опускать качество связи ниже этих предельных показателей.

Отмечается, что при внедрении предельных показателей за основу будет взят европейский подход к формированию требований качества мобильной связи. Разработкой займутся Минцифры, Администрация Госспецсвязи и НКРСИ. Принять предельные показатели качества связи и обновить соответствующие нормативные документы планируется до конца первого квартала 2021 года.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.