Компания Google официально анонсировала новую версию умной колонки Nest Audio. Эта модель среднего уровня приходит на замену оригинальной версии Google Home, выпущенной ещё в 2016 году.
Устройство имеет продолговатую форму, закруглённые углы и тканевое покрытие. Колонка оснащена четырьмя разноцветными LED индикаторами, интегрированными в ткань. Они загораются в тех случаях, когда колонка слушает голосовые команды или отвечает на запросы. Колонка на 70% изготовлена из переработанного пластика и доступна в нескольких цветовых решениях.
Google анонсировала умную колонку Nest Audio по цене $100: громкость увеличена на 75%, мощность басов – на 50%.
Новая модель Google Nest Audio также получила улучшенную аудиосистему. Устройство содержит 19-миллиметровый высокочастотный динамик, 75-миллиметровый средне- и низкочастотный динамик и 3 микрофона. По заверениям производителя, новинка обеспечивает прирост громкости звучания на 75% и на 50% более сильные басы по сравнению с оригинальной версией Google Home.
Умная колонка Google Nest Audio поддерживает работу Google Assistant и позволяет воспроизводить музыку, контролировать работу устройств умного дома, озвучивать прогноз погоды и т.п. Для улучшения качества передачи звука можно объединить несколько отдельных колонок в стереосистему или другие конфигурации.
Новая умная колонка Google Nest Audio уже доступна для предварительного заказа по цене $99,99. Фактические продажи начнутся 5 октября в 21 стране.
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