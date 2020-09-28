0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Google анонсировала умную колонку Nest Audio по цене $100

Google анонсировала умную колонку Nest Audio по цене $100

Компания Google официально анонсировала новую версию умной колонки Nest Audio. Эта модель среднего уровня приходит на замену оригинальной версии Google Home, выпущенной ещё в 2016 году.

Устройство имеет продолговатую форму, закруглённые углы и тканевое покрытие. Колонка оснащена четырьмя разноцветными LED индикаторами, интегрированными в ткань. Они загораются в тех случаях, когда колонка слушает голосовые команды или отвечает на запросы. Колонка на 70% изготовлена из переработанного пластика и доступна в нескольких цветовых решениях.

Google анонсировала умную колонку Nest Audio по цене $100: громкость увеличена на 75%, мощность басов – на 50%.

Новая модель Google Nest Audio также получила улучшенную аудиосистему. Устройство содержит 19-миллиметровый высокочастотный динамик, 75-миллиметровый средне- и низкочастотный динамик и 3 микрофона. По заверениям производителя, новинка обеспечивает прирост громкости звучания на 75% и на 50% более сильные басы по сравнению с оригинальной версией Google Home.

Умная колонка Google Nest Audio поддерживает работу Google Assistant и позволяет воспроизводить музыку, контролировать работу устройств умного дома, озвучивать прогноз погоды и т.п. Для улучшения качества передачи звука можно объединить несколько отдельных колонок в стереосистему или другие конфигурации.

Новая умная колонка Google Nest Audio уже доступна для предварительного заказа по цене $99,99. Фактические продажи начнутся 5 октября в 21 стране.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.