Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось в три раза

В августе 2020 года падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 1,6% г/г. Это в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%).
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (сентябрь 2020 года).
Как отмечается в обзоре, в августе наблюдалось постепенное возобновление экономической активности.
В частности, резко возросла оптовая торговля на фоне улучшения показателей экспорта. Увеличение экспорта зерновых и перевозок строительных материалов обусловило замедление падения в транспорте.
Кроме того, реализация государственных инфраструктурных проектов обеспечила возобновление роста в строительстве.
Рост доходов населения, улучшение потребительских настроений и переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные путешествия поддерживали розничную торговлю.
Спад в сельском хозяйстве замедлился за счет улучшения показателей животноводства.
При этом падение в промышленности углубилось на фоне сокращения производства в энергетике, все еще слабого инвестиционного спроса, ухудшения внешней конъюнктуры для химической продукции и исчерпания запасов семян подсолнечника, что привело к возобновлению спада в пищевой промышленности, отметили в НБУ.
Отметим, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.
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