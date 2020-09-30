Проверки, на которые не распространяется мораторий на период карантина

Налоговым кодексом Украины установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Это не касается:

документальных внеплановых проверок, проводимых по обращению налогоплательщика;

документальных внеплановых проверок по основаниям, определенным п.п.78.1.7 (реорганизация, прекращение, ликвидация, закрытие) и 78.1.8 (задекларировано возмещение НДС и/или отрицательное значение НДС более 100 тыс. гривен) пункта 78.1 статьи 78 НКУ ;

фактических проверок в части нарушения требований законодательства в отношении:

- учета, лицензирования, производства, хранения, транспортировки и оборота горючего, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;

- целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками;

- оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-счетчиками;

- выполнения функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива, на основаниях, определенных п.п.80.2.2, 80.2.3 и 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 НКУ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr