Проверки, на которые не распространяется мораторий на период карантина

Налоговым кодексом Украины установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Это не касается:
- учета, лицензирования, производства, хранения, транспортировки и оборота горючего, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;
- целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками;
- оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-счетчиками;
- выполнения функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива, на основаниях, определенных п.п.80.2.2, 80.2.3 и 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 НКУ.
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