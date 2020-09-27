Конкурент электросамокатов Bolt запустился еще в одном городе

Сервис проката электросамокатов Kiwi запускает аренду транспорта во Львове. Новая услуга доступна круглосуточно, при этом для аренды самоката не нужны документы.

Об этом сообщается на официальной FACEBOOK-странице Kiwi.

Как воспользоваться арендой:

скачать приложение Kiwi-Scooter Sharing. Оно доступно в магазинах iOS и Android;

далее система предлагает создать учетную запись (ввести почту или свой телефон);

после этого пользователь должен разрешить приложению определять геолокацию и дать доступ к камере;

когда пользователь выбрал ближайшую локацию и свободный самокат – нужно отсканировать штрих-код и начать поездку;

после завершения путешествия нужно припарковать самокат и сделать фото самоката.

Цена:

чтобы разблокировать самокат, нужно будет заплатить 15 гривен;

далее происходит поминутная тарификация, стоимость одной минуты – 2 гривны.

Справка Finance.ua:

В Киеве тариф Kiwi составляет 10 грн за разблокировку самоката и 3 грн за минуту использования (интересно, что при выборе самоката на карте тариф составляет 15 грн за разблокировку и 2 грн за минуту).

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