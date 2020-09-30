Китайцы создали новый седан в ретро-стиле

Китайская компания Great Wall на Пекинском автосалоне, который не стали отменять из-за пандемии коронавируса, показала публике свой новый седан. Его отличительная черта – ретро-дизайн и двери, которые открываются против направления движения.
Во всем мире сейчас очень популярны кроссоверы и внедорожники, поэтому можно было ожидать, что Great Wall создаст новинку в этих сегментах автомобильного рынка. Однако, китайская компания удивила. Она представила седан. И не просто седан, а модель с дизайном в ретро-стиле.
Седан построен на новой платформе Lemon. Что это означает практически? Это значит, что седан может оснащаться как стандартными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными силовыми установками. Кроме того, у него может быть полностью электрическая версия. Привод – полный.
Главная особенность новинки – ретро-дизайн и двери, которые открываются против направления движения. Выглядит машина необычно и, надо признать, вполне красиво.
Но, несмотря на ретро-дизайн, у автомобиля есть и современные технологии. Например, светодиодные фары, беспроводная зарядка для телефонов, сенсорная информационно-развлекательная система и многое другое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2082 15
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1278 11
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевПозавчера, 21:05 - 747 9
На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"Вчера, 15:26 - 300 7
Пять советов, как потреблять меньше электричестваВчера, 19:00 - 590 3
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счетаВчера, 13:00 - 3186 2
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2082 15
Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заемВчера, 12:10 - 1349
Жесткие условия: популярная среди туристов страна готовится снова принимать туристовВчера, 07:37 - 1283
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1278 11
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"Вчера, 10:44 - 296
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 644
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1452
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4806 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2896