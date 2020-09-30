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Китайцы создали новый седан в ретро-стиле

Китайцы создали новый седан в ретро-стиле

Китайская компания Great Wall на Пекинском автосалоне, который не стали отменять из-за пандемии коронавируса, показала публике свой новый седан. Его отличительная черта – ретро-дизайн и двери, которые открываются против направления движения.

Во всем мире сейчас очень популярны кроссоверы и внедорожники, поэтому можно было ожидать, что Great Wall создаст новинку в этих сегментах автомобильного рынка. Однако, китайская компания удивила. Она представила седан. И не просто седан, а модель с дизайном в ретро-стиле.

Седан построен на новой платформе Lemon. Что это означает практически? Это значит, что седан может оснащаться как стандартными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными силовыми установками. Кроме того, у него может быть полностью электрическая версия. Привод – полный.

Главная особенность новинки – ретро-дизайн и двери, которые открываются против направления движения. Выглядит машина необычно и, надо признать, вполне красиво.

Но, несмотря на ретро-дизайн, у автомобиля есть и современные технологии. Например, светодиодные фары, беспроводная зарядка для телефонов, сенсорная информационно-развлекательная система и многое другое.

По материалам autonews.ua
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