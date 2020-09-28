Новый Audi A3 Sportback стал гибридом

Audi продолжает менять свою модельную линейку, представив новый Audi A3 Sportback40 TFSI e. Эта новинка появится в продаже осенью текущего года.

Audi A3 Sportback40 TFSI e оснащается 1,4 л бензиновым двигателем TFSI и электромотором. Общая мощность такой гибридной силовой установки составляет 201 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Трансмиссия – шестиступенчатый S tronic.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды при максимальной скорости 227 км/ч. Средний расход топлива – 1,5-1,4 л на 100 км. Уровень выбросов СО2 – 34-30 гр/км.