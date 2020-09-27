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Кабмин разрешил оформлять электронные техпаспорта не только владельцам авто

Кабмин разрешил оформлять электронные техпаспорта не только владельцам авто

Кабинет министров Украины предоставил фактическим пользователям транспортного средства, которые не являются его владельцами, но пользуются им законно, возможность заказа электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Необходимое постановление Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.

Что для этого необходимо:

  • загрузить мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія»;
  • далее пройти в нем электронную идентификацию.

Напомним, 23 октября 2019 года Кабмин принял ряд решений, которые должны были позволить запустить мобильное приложение для водителей.

В феврале 2020 года Минцифры запустило мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія». На сегодня в нем доступны цифровые внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.

Справка Finance.ua:

  • 16 сентября Кабинет министров Украины принял проект постановления “Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства”.
  • Проверить действительность водительского удостоверения, открытые категории и прочую информацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД.
  • Главный сервисный центр МВД запустил для водителей очередной онлайн-сервис. Речь идет о проверке свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

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По материалам Finance.UA
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