Кабмин разрешил оформлять электронные техпаспорта не только владельцам авто

Кабинет министров Украины предоставил фактическим пользователям транспортного средства, которые не являются его владельцами, но пользуются им законно, возможность заказа электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Необходимое постановление Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.

Что для этого необходимо:

загрузить мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія»;

далее пройти в нем электронную идентификацию.

Напомним, 23 октября 2019 года Кабмин принял ряд решений, которые должны были позволить запустить мобильное приложение для водителей.

В феврале 2020 года Минцифры запустило мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія». На сегодня в нем доступны цифровые внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.

Справка Finance.ua:

16 сентября Кабинет министров Украины принял проект постановления “Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства”.

Проверить действительность водительского удостоверения, открытые категории и прочую информацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД .