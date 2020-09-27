Кабмин разрешил оформлять электронные техпаспорта не только владельцам авто

Кабинет министров Украины предоставил фактическим пользователям транспортного средства, которые не являются его владельцами, но пользуются им законно, возможность заказа электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.
Необходимое постановление Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.
Что для этого необходимо:
Напомним, 23 октября 2019 года Кабмин принял ряд решений, которые должны были позволить запустить мобильное приложение для водителей.
В феврале 2020 года Минцифры запустило мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія». На сегодня в нем доступны цифровые внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.
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