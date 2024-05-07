В Украине хотят создать «банк банков»: для чего он нужен — Finance.ua

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В Украине хотят создать «банк банков»: для чего он нужен

Казна и Политика
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В Украине хотят создать «банк банков»: для чего он нужен
В Украине хотят создать «банк банков»: для чего он нужен
Министерство финансов и Национальный банк Украины вместе с депутатами Верховной Рады работают над разработкой законопроекта о Национальном учреждении развития (НУР).
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, НУР — это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления страны.
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«Именно оно должно решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска», — отметил Гетманцев.
Он добавил, что НУР получит доступ к средствам частных инвесторов для направления их на восстановление и развитие украинской экономики путем предоставления поддержки различными финансовыми инструментами преимущественно субъектам малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал восстановления и развития.
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Примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — Кредитное учреждение для восстановления), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла, напомнил нардеп.
Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 7,569 млрд гривен. По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Ощадбанк (2,465 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,959 млрд гривен).
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывалось 5108 банковских отделений. В первом квартале сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.
В Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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