Кабмин одобрил план повышения качества мобильной связи с учетом 5G

Кабинет Министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.
Постановление принято во время заседания правительства 30 августа.
Планом предполагается внедрение европейских подходов информирования потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа к Интернету в сетях подвижной (мобильной) связи.
Согласно постановлению, в I квартале 2021 года планируется утверждение обновленного перечня показателей качества и их предельных нормируемых уровней для услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа к Интернету в сетях подвижной (мобильной) связи.
Перечень будет дополнен такими показателями, как средняя скорость передачи/приема данных, время задержки между пакетами отправления и приемки, вариация задержки пакетов, потеря пакетов, время ожидания ответа специалиста службы информационно – справочного обслуживания оператора телекоммуникаций (начиная с момента сознательного выбора абонента) с установлением предельных нормируемых уровней.
Также планируется в 2021-2022 годах принятие национальных стандартов методом перевода, которые соответствуют европейским стандартам ETSI, необходимым для обеспечения внедрения технологий UMTS/LTE и технологии 5G.
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