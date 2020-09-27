0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Кабмин одобрил план повышения качества мобильной связи с учетом 5G

Кабмин одобрил план повышения качества мобильной связи с учетом 5G

Кабинет Министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.

Постановление принято во время заседания правительства 30 августа.

Планом предполагается внедрение европейских подходов информирования потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа к Интернету в сетях подвижной (мобильной) связи.

Согласно постановлению, в I квартале 2021 года планируется утверждение обновленного перечня показателей качества и их предельных нормируемых уровней для услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа к Интернету в сетях подвижной (мобильной) связи.

Перечень будет дополнен такими показателями, как средняя скорость передачи/приема данных, время задержки между пакетами отправления и приемки, вариация задержки пакетов, потеря пакетов, время ожидания ответа специалиста службы информационно – справочного обслуживания оператора телекоммуникаций (начиная с момента сознательного выбора абонента) с установлением предельных нормируемых уровней.

Также планируется в 2021-2022 годах принятие национальных стандартов методом перевода, которые соответствуют европейским стандартам ETSI, необходимым для обеспечения внедрения технологий UMTS/LTE и технологии 5G.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.