Бизнес призвал отозвать проект закона о Бюро экономической безопасности

Представители Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) акцентируют внимание на необходимости доработки концепции создания нового органа по расследованию экономических преступлений. Законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности уже рассмотрел парламентский комитет по вопросам налоговой политики для внесения на голосование во втором чтении, сообщила пресс-служба ЕБА.

Бизнес-сообщество считает необходимым отозвать данный проект закона, потому что его нормы противоречат основным задекларированным направлениям деятельности власти: упрощение ведения бизнеса и недопустимости давления на субъекты хозяйствования.

Во время заседания комитета нардепы согласились с необходимостью убрать статьи об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, касающиеся возмещения НДС. Эти изменения позволяли бы возбуждать уголовные дела только по факту определения правонарушения актом проверки, что является недопустимым, подчеркнули в ЕБА.

При этом налоговое законодательство предоставляет возможность обжаловать сам акт проверки. Факты не могут считаться установленными до момента прохождения всех процедур обжалования.

К тому же предлагаемые изменения в Уголовном кодексе позволили бы широко трактовать следственными органами формулировку “предоставления заведомо ложных сведений” налогоплательщиками. А это может спровоцировать разного рода злоупотребления. На практике же налоговые органы часто отказывают в возмещении НДС, что вынуждает плательщиков обращаться в суд.

Что касается предыдущей редакции законопроекта, она позволяла начать уголовное преследование руководства компании только на основании факта подачи заявления на возмещение и решения налоговых органов об отказе еще до рассмотрения спора в суде.