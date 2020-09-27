Цифры "не должны вводить в заблуждение": Рожкова указала на сокращение прибыли банков

Показатель прибыльности банков за восемь месяцев этого года в 33 млрд грн не должен вводить в заблуждение, ведь сократился более чем на четверть на фоне коронакризиса. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает пресс-служба регулятора.
“Коронакризис – это не кризис капитала. Это вызов для прибыльности банков. Прибыль за 8 месяцев в 33 млрд грн не должна вводить в заблуждение. Она ниже прошлогоднего показателя на 26%”, – процитировали Рожкову в пресс-службе.
Среди причин в НБУ назвали то, что в 2020-м банки больше формируют резервы под ожидаемые убытки, а население меньше заинтересовано в услугах банков.
“Прогноз: банки будут оставаться прибыльными, однако эффективность снизится. Надо просматривать операционные расходы, процентную политику и адаптировать свои кредитные программы под новые условия”, – отметили в НБУ, цитируя Рожкову.
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